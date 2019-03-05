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  • 05.03.2019 08:15
  • Son Güncelleme: 05.03.2019 08:15

İstanbul merkezli 11 ilde sahte altın operasyonu

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 11 ilde piyasaya ayarı düşürülmüş ve sahte altın süren 125 kişinin yakalanması için operasyon başlattı.

İstanbul merkezli 11 ilde sahte altın operasyonu

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 11 ilde piyasaya ayarı düşürülmüş ve sahte altın süren 125 kişinin yakalanması için operasyon başlattı.

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