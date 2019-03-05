İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 11 ilde piyasaya ayarı düşürülmüş ve sahte altın süren 125 kişinin yakalanması için operasyon başlattı.
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İstanbul merkezli 11 ilde sahte altın operasyonu
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 11 ilde piyasaya ayarı düşürülmüş ve sahte altın süren 125 kişinin yakalanması için operasyon başlattı.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 11 ilde piyasaya ayarı düşürülmüş ve sahte altın süren 125 kişinin yakalanması için operasyon başlattı.
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