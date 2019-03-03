Şer İttfakı belgelendi!

yerel seçimlerde İYİ Parti ve Saadet Partisi'yle ittifakta birleşti., terör örgütü PKK 'nın uzantısı HDP ile de gizli ittifak görüşmeleri gerçekleşti. Yapılan açıklamalar iseittifakını belgeledi.

HDP'nin Kadıköy yöneticisinden de benzer bir açıklama geldi. CHP, Kadıköy'de HDP'ye yakınlığıyla bilinen Şerdil Dara Odabaşı'nı aday gösterdi. Bu durum HDP'lileri sevindirdi. HDP Kadıköy İlçe Seçim İşleri Sorumlusu Fırat Baltaş, "Kadıköy'de seçime girmeme kararı aldık. Seçmenimiz İBB ve Kadıköy'de CHP'ye oy verecek" dedi. Bu açıklama, "şer ittifakını" bir kez daha gözler önüne serdi.