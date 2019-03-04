Hesabın yeni kapak fotoğrafında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakan Vekili Patrich Shanahan ile ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'un bulunduğu bir kare yer aldı.
ABD Genelkurmay Başkanlığı kapak fotoğrafını güncelledi
ABD Genelkurmay Başkanlığı'na ait resmi Twitter hesabı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile olan görseli kapak fotoğrafı yaptı.
Hesabın yeni kapak fotoğrafında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakan Vekili Patrich Shanahan ile ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'un bulunduğu bir kare yer aldı.
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