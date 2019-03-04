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  • Son Güncelleme: 04.03.2019 22:43

ABD Genelkurmay Başkanlığı kapak fotoğrafını güncelledi

ABD Genelkurmay Başkanlığı'na ait resmi Twitter hesabı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile olan görseli kapak fotoğrafı yaptı.

ABD Genelkurmay Başkanlığı paylaştı! Dikkat çeken detay...

Hesabın yeni kapak fotoğrafında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakan Vekili Patrich Shanahan ile ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'un bulunduğu bir kare yer aldı.

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