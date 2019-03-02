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  • 02.03.2019 21:11
  • Son Güncelleme: 02.03.2019 21:11

Son dakika: 'ta korkutan ! Son depremler...

Son dakika haberine göre ’ın ilçesinde 3.3 büyüklüğünde meydana geldi.

O ilimizde korkutan deprem
'ın ilçesinde saat 19.45'te 3.3 büyüklüğünde ve yerin 5 kilometre derinliğinde bir meydana geldi. Meydana gelen deprem sonrasında kısa süreli paniğe kapılan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Depremin ilksel olduğunun öğrenilmesi ve artçı depremlerin de gelmemesi sonrasında vatandaşlar evlerine geri döndü.

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