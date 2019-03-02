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  • Son Güncelleme: 03.03.2019 05:28

Bayburt'ta yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 19 yaralı

Bayburt'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Bayburt'ta yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 23.00 sıralarında Bayburt Gümüşhane yolunun Kayışkıran mevkiinde meydana geldi.

Van'dan Samsun'a giden yolcu otobüsü il merkezine 6 kilometre uzaklıkta sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Can pazarının yaşandığı kazada çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 2 yolcu hayatını kaybetti, 19 yolcu da yaralandı. Yaralı yolcular, ambulanslarla Bayburt ve Gümüşhane'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralılarından bazılarının hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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