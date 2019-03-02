Bayburt'ta yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 19 yaralı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Bayburt Gümüşhane yolunun Kayışkıran mevkiinde meydana geldi.
Van'dan Samsun'a giden yolcu otobüsü il merkezine 6 kilometre uzaklıkta sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.
Can pazarının yaşandığı kazada çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 2 yolcu hayatını kaybetti, 19 yolcu da yaralandı. Yaralı yolcular, ambulanslarla Bayburt ve Gümüşhane'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralılarından bazılarının hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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