

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde kendisine oy vermeyen köylülere hizmet vermeyeceğini söyledi. Vatandaşlardan biri belediye başkanının görevinin hizmet etmek olduğunu söylemesi üzerine CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş "Niye mecbur olayım mecbur değilim. Oy vereceksiniz hizmeti öyle alacaksınız" diyerek kendisine oy vermeyen beldelere hizmet verilmeyeceğini söyledi.



KÖYLÜYE "ŞEREFSİZ" DEDİ

CHP'li başkanın hakaret ve tehditlerine maruz vatandaşlar, A Haber'e konuştu. Vatandaşların ifadeleriyle skandalın sadece tehditle sınırlı kalmadığı ortaya çıktı. "Oy yoksa hizmet yok" diyerek halkı tehdit eden CHP'li başkan, aynı zamanda vatandaşlara "şerefsizler" diyerek hakaretler yağdırmış.







KILIÇDAROĞLU SAHİP ÇIKTI

31 Mart 2019'daki yerel seçimler öncesinde çalışmalarına devam eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Hatay'daydı. Halka hakaret ve tehditlere yağdıran CHP'li başkana tepki dahi göstermeyen Kılıçdaroğlu, sınırları zorlayarak adeta tebrik ziyareti gerçekleştirdi.

BİN YIL GEÇSE ZİHNİYET HALA AYNI

Öte yandan sadece seçim dönemleri halkın arasına karışıp oy toplama derdine düşen CHP'li adayların gerçek zihniyetlerini gizleyememeleri gözlerden kaçmadı. Seçim öncesi şov yapan CHP adaylarının halka hakaret ve tehditleri "bin yıl geçse de halkı aşağılayan CHP zihniyeti hala aynı" dedirtti.