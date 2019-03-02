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  • 02.03.2019 18:50
  • Son Güncelleme: 02.03.2019 18:54

'ndan halka "şerefsiz" diyen başkana tebrik ziyareti

Geçtiğimiz günlerde köylüleri "Oy yoksa size hizmet yok." diye tehdit eden ve "şerefsizler" diye hakaret yağdıran 'a Başkanı 'ndan adeta tebrik ziyareti geldi. Tüm bu yaşanan skandallar "yıllar geçse de CHP zihniyeti hep aynı" dedirtti.


'li Başkanı , 31 Mart 2019 lerinde kendisine oy vermeyen köylülere hizmet vermeyeceğini söyledi. Vatandaşlardan biri belediye başkanının görevinin hizmet etmek olduğunu söylemesi üzerine CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş "Niye mecbur olayım mecbur değilim. Oy vereceksiniz hizmeti öyle alacaksınız" diyerek kendisine oy vermeyen beldelere hizmet verilmeyeceğini söyledi.

KÖYLÜYE "ŞEREFSİZ" DEDİ
CHP'li başkanın hakaret ve tehditlerine maruz vatandaşlar, A Haber'e konuştu. Vatandaşların ifadeleriyle skandalın sadece tehditle sınırlı kalmadığı ortaya çıktı. "Oy yoksa hizmet yok" diyerek halkı tehdit eden CHP'li başkan, aynı zamanda vatandaşlara "şerefsizler" diyerek hakaretler yağdırmış.



KILIÇDAROĞLU SAHİP ÇIKTI
31 Mart 2019'daki yerel ler öncesinde çalışmalarına devam eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı , bugün Hatay'daydı. Halka hakaret ve tehditlere yağdıran CHP'li başkana tepki dahi göstermeyen Kılıçdaroğlu, sınırları zorlayarak adeta tebrik ziyareti gerçekleştirdi.

BİN YIL GEÇSE ZİHNİYET HALA AYNI
Öte yandan sadece seçim dönemleri halkın arasına karışıp oy toplama derdine düşen CHP'li adayların gerçek zihniyetlerini gizleyememeleri gözlerden kaçmadı. Seçim öncesi şov yapan CHP adaylarının halka hakaret ve tehditleri "bin yıl geçse de halkı aşağılayan CHP zihniyeti hala aynı" dedirtti.

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