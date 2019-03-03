İstanbul Valiliği, Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı yangınla ilgili bir şüphelinin Hatay'da yakalandığını bildirdi.
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İstanbul Valiliği'nden 'yangın' açıklaması! Bir şüpheli yakalandı
İstanbul Valiliği, Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı yangınla ilgili bir şüphelinin Hatay'da yakalandığını bildirdi.
İstanbul Valiliği, Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı yangınla ilgili bir şüphelinin Hatay'da yakalandığını bildirdi.
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