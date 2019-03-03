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  • 03.03.2019 18:37
  • Son Güncelleme: 03.03.2019 18:37

İstanbul Valiliği'nden 'yangın' açıklaması! Bir şüpheli yakalandı

İstanbul Valiliği, Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı yangınla ilgili bir şüphelinin Hatay'da yakalandığını bildirdi.

İstanbul Valiliği'nden 'yangın' açıklaması! Bir şüpheli yakalandı

İstanbul Valiliği, Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı yangınla ilgili bir şüphelinin Hatay'da yakalandığını bildirdi.

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