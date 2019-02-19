Tanzim satış yapmamakta direnen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Aziz Kocaoğlu, twitter hesabından 35 bin yardıma muhtaç dar gelirli aileye 10'ar kilo patates ve soğan dağıtacaklarını açıkladı. İzmir'de fiyatların düşmesine hiçbir şekilde katkısı olmayacak bedava patates-soğan uygulaması tepki topladı. Yıllardır bekleyen Büyükşehir'in seçim öncesi şov yapmak yerine kentte tanzim satışlara başlaması halinde market ve pazarlarda da fiyatların düşeceğini belirten vatandaşlar tepkilerini "Bu şekilde sadece 35 bin aile yararlanabilecek. Tanzim satış yapsalar 4.3 milyon vatandaşa faydası dokunurdu. İzmirli, oyunu patates soğana satmaz" sözleriyle dile getirdi.



YÜZDE 99'U YOK SAYDI

İzmir'in nüfusu 4.3 milyonu bulurken, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm halkı rahatlatacak tanzim satış uygulaması yerine sadece 35 bin aileye oy için bedava patates soğan dağıtma kararı alarak işi şova dönüştürdü. İzmir'in tamamı yerine sadece yüzde 1'ine karşılık gelen bir kesime yardım yapılmasına vatandaşlardan, "CHP kentin yüzde 99'unu yok sayıyor"