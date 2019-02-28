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  • Son Güncelleme: 28.02.2019 23:25

Son dakika: Prof. Dr. 'nun sağlık durumuyla ilgili flaş açıklama

Geçirdiği beyin kanaması sonrası ameliyat edilen Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve ve Yükseköğretim Kurulu () Üyesi Prof. Dr. 'nun ünitesindeki tedavisi sürüyor.

Sağlık durumuyla ilgili flaş açıklama

Şişli Florence Nightingale Hastanesi'nin bağlı olduğu Demiroğlu Bilim Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Dedeoğlu'nun hastanenin acil servisine getirildiği ve yapılan tetkikler sonucu baloncuk yırtılmasına bağlı beyin kanaması tanısı konulduğu belirtildi.

Dedeoğlu'nun operasyona alındığı ve kanamanın durdurulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Prof. Dr. 'nun operasyon sonrası ünitemizde tıbbi tedavisi ve takibi halen sürmektedir. Yaşamsal fonksiyonlarına ait bulgular iyi olmakla birlikte, hayati riski devam etmektedir."

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