Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 28.02.2019 10:18
  • Son Güncelleme: 28.02.2019 10:18

İYİ Parti Belediye Başkan adayı istifa etti! Erkan Çelikoğlu kimdir?

İYİ Parti'nin Belediye Başkanı adayı , adaylıktan istifa etti. İYİ Parti İl Başkanı Ramazan Aşık, yeni adayı 2 gün içinde açıklayacaklarını bildirdi.

İYİ Parti'de bir istifa şoku daha!

İYİ Parti İl Başkanı Ramazan Aşık, belediye başkan adayı 'nun istifasını sosyal medya hesabından duyurdu. İl teşkilatı olarak tam destek verdikleri Erkan Çelikoğlu'nun aday tanıtım toplantısına da katıldığını ifade eden İl Başkanı Aşık, istifaya bir anlam veremediklerini bildirdi.

Çelikoğlu'nun kendi iradesiyle adaylık müracatı yaptığını hatırlatan Başkan Aşık, "Ankara'da düzenlenen aday tanıtım toplantısına da katıldı. Erkan bey neden böyle bir karar aldı anlamış değilim. İstifasıyla ilgili soruların muhatabı il teşkilatı değildir. İki gün içinde yeni adayımızı açıklayacağız" dedi.
İYİ Parti Muş Belediye Başkan adaylığından istifa eden Erkan Çelikoğlu, açıklama yapmadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriİYİ Parti Muş Belediye Başkan adayı Erkan Çelikoğlu istifa etti! Erkan Çelikoğlu kimdir?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar