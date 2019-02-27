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Kemal Bey’in ’si zamana meydan okuyor

’un eski belediye başkanı ’in çöp dağları Genel Başkan ’na miras kaldı! Megakent’in ’li belediyelerini çöp sardı!

'li , 1989-1994 arasında başkanlık yaptı. Sular akmadı. Kanalizasyonlar sokaklara taştı. Etrafı çöp dağları sardı. Ümraniye'deki atık merkezi patladı.

Kılıçdaroğlu, 2010'da liderliği kaptı. 9 kez hüsrana uğradı. Koltuk derdine düşünce seçmen hizmetsiz kaldı. 30 yıl sonra bile CHP'li belediyeleri çöp dağları kapladı.




YIL 1989: Sözen zamanında 'un her yerinde olduğu gibi Şişli'de de çöp dağları meydana geldi. İlçenin sokakları kirlendi. Vatandaş kötü kokudan korunmak için maskelerle gezdi.




YIL 2019: Sözen'in üzerinden 30 yıl geçti. Ancak Şişli'de manzara değişmedi. Çöp yığınlarına sırtını dönen Başkan , ABD'ye gitti. Maaşları ödenmeyen işçiler ise sokakları temizlemedi.

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