CHP'li Nurettin Sözen, 1989-1994 arasında başkanlık yaptı. Sular akmadı. Kanalizasyonlar sokaklara taştı. Etrafı çöp dağları sardı. Ümraniye'deki atık merkezi patladı.
Kılıçdaroğlu, 2010'da liderliği kaptı. 9 kez hüsrana uğradı. Koltuk derdine düşünce seçmen hizmetsiz kaldı. 30 yıl sonra bile CHP'li belediyeleri çöp dağları kapladı.
YIL 1989: Sözen zamanında İstanbul'un her yerinde olduğu gibi Şişli'de de çöp dağları meydana geldi. İlçenin sokakları kirlendi. Vatandaş kötü kokudan korunmak için maskelerle gezdi.
YIL 2019: Sözen'in üzerinden 30 yıl geçti. Ancak Şişli'de manzara değişmedi. Çöp yığınlarına sırtını dönen Başkan Hayri İnönü, ABD'ye gitti. Maaşları ödenmeyen işçiler ise sokakları temizlemedi.
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