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'a 'zorla getirme' kararı

, cinsel taciz suçundan beraat etti. Ancak avukat, dosyayı ’ne taşıdı. İlk duruşmaya katılmayan Karan hakkında zorla getirme kararı alındı.

Aydınlıktan 'karan'lığa
'ın adı suça karıştı. Karan, 2015 yılında oturduğu sitenin resepsiyonunda çalışan İ.A.'ya (41), da bulunmakla suçlandı. Kadının şikayeti üzerine Ümit Karan hakkında "cinsel saldırı" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bakırköy 37. , delil yetersizliğinden beraat kararı aldı. Genç kadının avukatı dosyayı ne taşıdı. İ.A., şikayetçi olduğunu anlattı. Ceza Dairesi heyeti, duruşmaya katılmayan Karan hakkında, önümüzdeki celse duruşmada hazır olması için zorla getirme kararı çıkardı.




Cinsel saldırıya uğradığını iddia eden İ.A, şikayetçi oldu.

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