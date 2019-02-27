Eski milli futbolcu Ümit Karan'ın adı suça karıştı. Karan, 2015 yılında oturduğu sitenin resepsiyonunda çalışan İ.A.'ya (41), cinsel saldırıda bulunmakla suçlandı. Kadının şikayeti üzerine Ümit Karan hakkında "cinsel saldırı" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi, delil yetersizliğinden beraat kararı aldı. Genç kadının avukatı dosyayı İstinaf Mahkemesine taşıdı. İ.A., şikayetçi olduğunu anlattı. Ceza Dairesi heyeti, duruşmaya katılmayan Karan hakkında, önümüzdeki celse duruşmada hazır olması için zorla getirme kararı çıkardı.
Cinsel saldırıya uğradığını iddia eden İ.A, şikayetçi oldu.
Cinsel saldırıya uğradığını iddia eden İ.A, şikayetçi oldu.
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