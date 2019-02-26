İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:
Türkiyenin en geniş katılımlı sivil toplum kuruluşları platformu olan Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı'nın ev sahipliğinde, STK'larımızın temsilcileri ile ekonomideki son dönem gelişmelerini değerlendirdik.
Türkiyenin en geniş katılımlı sivil toplum kuruluşları platformu olan Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı'nın ev sahipliğinde, STK'larımızın temsilcileri ile ekonomideki son dönem gelişmelerini değerlendirdik.
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