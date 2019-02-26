Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 26.02.2019 23:52
  • Son Güncelleme: 26.02.2019 23:52

Bakan Albayrak temsilcileri ile buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı , ’nın ev sahipliğinde, ’ların temsilcileri ile ekonomideki son dönem gelişmelerini değerlendirdi. Bakan Albayrak, kritik toplantıyı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda değerlendirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriBakan Albayrak STK temsilcileri ile buluştu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar