Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı'nın yürüttüğü FETÖ'nün yurt dışı yapılanması soruşturması kapsamında hakkında "yakalama" kararı çıkarılan örgütün Belçika'daki önemli isimlerinden Hüseyin Şahin İstanbul Havalimanına indiği sırada gözaltına alındı. Ankara'ya getirilen Şahin savcı Akıncı tarafından sorgulandıktan sonra sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. 5 sayfalık ifade veren Şahin'in "Etkin Pişmanlık Yasası" kapsamında itirafçı olmak istediğini beyan ettiği ve FETÖ'den 55 ismi teşhis ettiği kaydedildi.

ÜZERİNE DERNEK KURULDU

Şüpheli Şahin'in ifadesinde dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. Belçika'da bulunan FETÖ'cü Belçika Türk İş Adamları Derneği'nin (BETİAD) 2005-2008 tarihleri arasında başkanlığını yaptığını anlatan Şahin, "Söz konusu derneğin kurucu üyeleri arasında yer aldığımı kabul ediyorum. Dönemin ülke imamı olan Mehmet Kılıç tarafından derneğin kurulması ve başkanlığını yapmam konusunda talimat verildi" dedi. Dernekte himmet toplama, sohbet, toplantıların düzenlendiğini anlatan Şahin, düzenlenen etkinliklerin birine Belçika Başbakanının da katıldığını ancak hangisinin olduğunu hatırlayamadığını iddia etti.





"KİLİSE ZİYARETİNE GÖTÜRÜLDÜ"

İtiraflarında FETÖ'nün dinler arası diyalog adı altındaki projesiyle ilgili de konuşan Şahin, örgütün Belçika'da esnafları "hoşgörü" adı altında kilise ziyaretlerine götürdüklerini söyledi.

"150 BİN EURO HİMMET VERDİM"

FETÖ içerisinde bulunduğu iddia ettiği 1999 ve 2013 yılları arasında yılda 10 ile 15 bin euro olmak üzere toplamda 150 bin euro himmet verdiğini kabul eden Şahin, paraları örgütün ülke imamına bağlı görev yapan muhasebeciye verdiğini itiraf etti. Şahin, "Belçika ülkesinde büyük esnaf grubundaydım. Ülke imamının ve örgütün önde gelenlerinin organize ettiği esnaf grubu toplantılarına katılıyordum. Himmet adı altında yıllık 250 bin euro arasında para toplanmaktaydı" diye konuştu, Sorgusunda, 2005 yılında elebaşı Fetullah Gülen'i ziyaret için Pensilvanya'ya gittiklerini ve orada 5-6 gün kaldıklarını anlatan Şahin, "Fetullah Gülen birkaç sohbetinde peygamberin de kendisiyle birlikte olduğunu söyledi. Sohbet esnasında bir koltuğun sürekli boş olduğunu, bu koltuğa kimsenin oturmadığını görmüştüm" itirafında bulundu.



SABAH