Kritik isim itirafçı oldu

FETÖ'nün Belçika'daki kritik ismi Hüseyin Şahin, Türkiye'ye girişte tutuklandı. Şahin'in itirafları FETÖ elebaşı Gülen'in kirli yüzünü bir kez daha ortaya çıkarttı. Pensilvanya'ya gittiklerini belirten Şahin, "Gülen sohbet sırasında 'Şu anda peygamber efendimiz burada. Amerika Kıtası'nı ziyaret ediyor' dedi. Sonra odaya gül kokusu yayıldı" ifadelerini kullandı.
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