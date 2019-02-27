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Kritik isim itirafçı oldu

Kritik isim itirafçı oldu
FETÖ'nün 'daki kritik ismi Hüseyin Şahin, 'ye girişte tutuklandı. Şahin'in itirafları elebaşı 'in kirli yüzünü bir kez daha ortaya çıkarttı. Pensilvanya'ya gittiklerini belirten Şahin, "Gülen sohbet sırasında 'Şu anda peygamber efendimiz burada. Amerika Kıtası'nı ziyaret ediyor' dedi. Sonra odaya gül kokusu yayıldı" ifadelerini kullandı.

YÜKSEL TEMEL

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