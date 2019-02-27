Başkan Erdoğan: Ayrılanlarla yürümeyiz

Başkan Erdoğan, NTV'nin canlı yayınında çarpıcı mesajlar verdi:
Ayrılanlarla tekrar beraber yürümek mümkün değil. Biz onları kovmadık. Parti kuracaklarmış. Daha önce kuranlar oldu zaten, ama akıbetleri belli. Anketlerde tutarsızlık var, meydanlar en büyük anket.
Kayyumlarla D.Bakır çukurlardan kurtuldu. YPG/PKK ile verdiğimiz mücadele beka mücadelesidir. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yok.
Beyefendi (Ekrem İmamoğlu) 37 vaatte bulunmuş, sadece 2 tanesini yapmış. Dürüst olacaksınız.
ABD askerleri sembolik olarak 200-300 kişi kalacak. Güvenli bölgenin kontrolü bizde olmalı Macron görüşmek istedi, uygun zamanda döneceğiz dedik. Kapıları açsak Avrupa iyice tutuşacak. 310 bin Suriyeli ülkesine döndü.
Obama döneminde Patriot isteğine olumlu yanıt verilmedi. Putin bize güzel imkanlar sundu, kabul ettik. ABD iyi şartlar sağlarsa Patriot'lara da evet deriz. Son görüşmemizde Trump bana hak verdi. S-400 konusunda geri adım atmamız söz konusu değil.
AB ikiyüzlülüğün tarihini yazmıştır. AB üyesi ülkelerde idam yasaktır değil mi? Şimdi AB ülkeleri Sisi'nin davetine icabetle resim verdiler mi? O hafta içerisinde 9 genci bu Sisi idam etti.
DENİZİN ÜSTÜNE HAVALİMANI YAPTIK
Erdoğan, Giresun'da halka hitap etti: Kim derdi Ordu-Giresun'a denizin üzerine havalimanı yapılacak? Bunlar kaleye yapamadılar, biz denizin üzerine yaptık. Almanya'daki PKK destekçisi vekillerle poz vermeyi maharet sana bir Bay Kemal gördük. Millet hayrına ne iş varsa hepsini engellemeye çalışan bir muhalefet anlayışına son 17 yılda defalarca şahitlik ettik.
CESARET İLE ESARET ARASINDA BİR HARFLİK FARK VAR
Başkan Erdoğan, 65'ine girdi. Rusya Lideri Vladimir Putin, telefonla arayarak kendisini tebrik etti. Erdoğan'ın evinin önünde toplanan vatandaşlar, doğum günü pastası kesti. Bir grup sanatçı da Erdoğan'ı ziyaret edip uzun ömürler diledi. En anlamlı kutlama, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajda, "Esaretle cesaret arasında 1 harflik fark var. İşte o fark 'Cumhur'dur, 'Cumhurbaşkanı'dır. İyi ki doğdunuz Sayın Cumhurbaşkanım" ifadelerine yer verdi.
KUSHNER'İ KABUL EDECEK
Başkan Erdoğan, bugün ABD Başkanı Trump'ın Başdanışmanı ve damadı Jared Kushner'i kabul edecek. Görüşmede, İsrail ve Suriye konuları ele alınacak.
Ayrılanlarla tekrar beraber yürümek mümkün değil. Biz onları kovmadık. Parti kuracaklarmış. Daha önce kuranlar oldu zaten, ama akıbetleri belli. Anketlerde tutarsızlık var, meydanlar en büyük anket.
Kayyumlarla D.Bakır çukurlardan kurtuldu. YPG/PKK ile verdiğimiz mücadele beka mücadelesidir. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yok.
Beyefendi (Ekrem İmamoğlu) 37 vaatte bulunmuş, sadece 2 tanesini yapmış. Dürüst olacaksınız.
ABD askerleri sembolik olarak 200-300 kişi kalacak. Güvenli bölgenin kontrolü bizde olmalı Macron görüşmek istedi, uygun zamanda döneceğiz dedik. Kapıları açsak Avrupa iyice tutuşacak. 310 bin Suriyeli ülkesine döndü.
ABD silahları toplamalı. "Silahlar toplanacak" sözünü samimi bulmuyorum. Bölgede bir silah piyasası oluştuğunu düşünüyorum.
Obama döneminde Patriot isteğine olumlu yanıt verilmedi. Putin bize güzel imkanlar sundu, kabul ettik. ABD iyi şartlar sağlarsa Patriot'lara da evet deriz. Son görüşmemizde Trump bana hak verdi. S-400 konusunda geri adım atmamız söz konusu değil.
AB ikiyüzlülüğün tarihini yazmıştır. AB üyesi ülkelerde idam yasaktır değil mi? Şimdi AB ülkeleri Sisi'nin davetine icabetle resim verdiler mi? O hafta içerisinde 9 genci bu Sisi idam etti.
DENİZİN ÜSTÜNE HAVALİMANI YAPTIK
Erdoğan, Giresun'da halka hitap etti: Kim derdi Ordu-Giresun'a denizin üzerine havalimanı yapılacak? Bunlar kaleye yapamadılar, biz denizin üzerine yaptık. Almanya'daki PKK destekçisi vekillerle poz vermeyi maharet sana bir Bay Kemal gördük. Millet hayrına ne iş varsa hepsini engellemeye çalışan bir muhalefet anlayışına son 17 yılda defalarca şahitlik ettik.
CESARET İLE ESARET ARASINDA BİR HARFLİK FARK VAR
Başkan Erdoğan, 65'ine girdi. Rusya Lideri Vladimir Putin, telefonla arayarak kendisini tebrik etti. Erdoğan'ın evinin önünde toplanan vatandaşlar, doğum günü pastası kesti. Bir grup sanatçı da Erdoğan'ı ziyaret edip uzun ömürler diledi. En anlamlı kutlama, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajda, "Esaretle cesaret arasında 1 harflik fark var. İşte o fark 'Cumhur'dur, 'Cumhurbaşkanı'dır. İyi ki doğdunuz Sayın Cumhurbaşkanım" ifadelerine yer verdi.
KUSHNER'İ KABUL EDECEK
Başkan Erdoğan, bugün ABD Başkanı Trump'ın Başdanışmanı ve damadı Jared Kushner'i kabul edecek. Görüşmede, İsrail ve Suriye konuları ele alınacak.
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