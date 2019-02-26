Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında soruları yanıtlıyor. İttifak yarışında son durum ne, seçim sonucunu nasıl görüyor, Fırat'ın doğusuna girilecek mi, yeni askerlik sistemi ne zaman uygulamaya girecek?.. Ekonomideki son gelişmeler ve Suriye'deki güvenli bölge... Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemdeki gelişmeleri değerlendiriyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. 65. yaşına özel hazırlanan, aile ve siyaset hayatına dair kesitlerin yer aldığı klibi izleyen Erdoğan, duygusal anlar yaşadı. İşte Başkan Erdoğan'ı duygulandıran o klip...

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları...



"TEK BAŞIMIZA İKTİDAR OLDUK"

Hayat serüvenim çok çok farklı. Doğduğum yerden arkadaş çevrem, ilkokul, ortaokul, imam hatip... Bizim o dönemlerde imam hatip mezunlerı üniversiteye girmeleri kolay değildi. Lise fark imtihanlarına girecektiniz. İmam hatipten sonra Eyüp Lisesi'nden fark derslerine girdim. Aslında fark dersler bizim imam hatipte okuduğumuz derslerdi. Neyse o imtihanları da verdikten sonra üniversite hayatımız başladı. Marmara Üniversitesi İktisat ve Ticaret buradan devam ettik ve mezun oldu. Oradan partimizin o zaman ki gençlik kollarında başladık. Gençlik kollarından sonra da ana kademeye geçme fırsatımız oldu. 85 yılında il başkanlığı gerevine geldim. İl başkanlığı döneminde başlayan süreç İstanbul'a belediye başkanı olduğum zamana kadar devam etti. Sonra cezaevine girene kadar o devam etti. Daha sonra partimizi kurduk ve yüzde 34,4 gibi oyla parlamentoya CHP ile girdik. Çıktıktan sonra da partimizi kurduk. Tek başımıza iktidar olduk.

Sonra babam vefatı ardından validemin 2011'de vefatı var. Bu süreçte bir taraftan evliyim, çalışıyorum. Diğer taraftan amatör kümede de futbol oynuyorum. Camialtı'da başladım. 6 yıl orada oynadım. Oradan İETT'de devam ettik. Orada 7 yıl kadar devam eden bir süreçti .Darbe girişimiyle beraber oradan ayrılıp özel sektöre geçtim. Özel sektçre geçmeye devam ettim. Bir taraftan ekmek, bir taraftan da siyasi mücadele olarak devam etti. 4 tane rabbim bizlere evlat nasip etti. Eşimle beraber yavrularımzı büyütmenin mücadelesidni verdik. Siyasi mücadelede de Beyoğlu seçimleri var ki 89'da o renkli bir dönemdir. Çok farklıydı, dönen dolaplar... Tutanakların birleştirilmesinde bir oyun oynandı. O birleştirme zaptında rakamlar üzerinde bir rakamı silsen sayı binler olarak düşüyor. Bunu gözlerimizle de yakaladık. Okulun üst katında masa kurulmuş orada alkol alınıyor. Bir taraftan da seçimi yönetmeye çalışıyorlar. Bu alkolik halinle mi burada adil bir seçim yöneteceksin? Bunu söyledim oradan ayrıldım. Bize dava açılma yoluna gittiler. Bize tutuklama kararı çıktı, bir hafta da bundan dolayı yattık. Mahkemelerde çıktık ondan sonraki süreç kararlı şekilde devam etti. Bize inanıp bize güvenenler, bizimle birlikte yol yürüyenler 89 seçimleri bize 94'de İstanbul başkanlığını getirdi.

"MEĞERSE BAY KEMAL 23.15'TE TANKLARIN KARŞISINA GEÇMİŞ!"

Allah rahmet etsin, geceleri benimle sokak sokak dolaşan arkadaşlarım vardı. Şu anda onlar hayatta değil. 1994 belediye başkanlığı, 99 hapishane yılları Pınarhisar'da. 2007 27 Nisan e muhtırası. 16 Temmuz'da malum FETÖ takımının darbe girişimi. Millet hakikaten o akşam verdiğimiz mesaj karşısında on binler caddelere dökülünce farklı bir süreç oldu. Biz Marmaris'ten Atatürk Havalimanı'na indiğimizde onbinlerin bizi karşılaması. 00.15'te, meğerse 23.15'de Bay Kemal tankların arasından geçmiş. 16 saat sonra darbe püskürtüldü. Biz tekrar 16 saati oradan yönettik. Gerekli adımlar atıldı, yolumuza devam ettik. Şimdi bu darbe girişiminde bulunanların nerede varsa silahlı kuvvetler, polis teşkilatının içinde olanlar tüm bunlara karşı hukuk standartları içinde yapıldı, yapılıyor ve tabii ki yapılacak, yola devam."

"MEYDANLARIN DİLİNİ MEYDANLARDA ÖĞRENECEKSİNİZ"

Meydanların dilini meydanlarda öğreneceksiniz. Bazıları diyor ki, 'artık bunlar televizyonlarla, sosyal medyalarla' hepsi doğru ama meydanların farkı bana göre daha farklı. Ben mesela en büyük zevki meydanlarda alıyorum. Halkımın inancını, yaklaşımını, anlayışını görüyorum. Bugün Giresun, Erzincan mesela. Bu soğuğa rağmen insanlar oraya geliyorsa liderini özlüyor, ne söyleyeceğini dinlemeye geliyor. Biz mesajı verdiğimizde o da yakınlarına, akrabasına ulaştıracak. İl olarak dolaştıklarım 20 oldu. Yurt dışı kabuller var. Yurtdışı görüşmelerimiz var. Bizi kılı kırk yararak bugünlere geldik. Çalıştık... Tüm kadın kollarımız, gençlik kollarımzı çalışmalarımızı geceli gündüzlü yürüttük. Siyasi partide sizlere makam verilirken iyi güzel verilmeyince ise... Siyasette dava adamı olma anlayışı çok önemli, olamıyorsanız sizinle de bir yere gidilmez. Cumhur İttifakı olarak bir hamlemiz var. Bahçeli ile irtibatlarımızı sıkı tutuyoruz. Doğum yıldönümüz için kutladılar. Bu da ne denli bir dayanışma içerisinde olduğumzu gösteriyor...

Bizim 10 milyonun üzerinde üyemiz var. Örgütlenme ağımız çok geniş. Meydanlarda gümbür gümbür çalışıyorlar. Cumhur İttifakı olarak bir hamlemiz var. Bu konuda sayın Bahçeli ile irtibatlarımızı sıkı tutuyoruz. O da sağ olsun bugün doğum günümle ilgili kutladılar. Kendilerine ayrıca müteşekkirim. Bu dayanışmayla da Cumhur İttifakı'nda şu ana kadar herhangi bir sıkıntı olmadan yoluna devam ediyor."

BURHANETTİN KOCAMAZ'IN ADAY OLAMAMASI

Orada ben değerlendirmeye girmeyeyim. Değerlendirmeyi il seçim kurulu yaptı. Eğer orada saati geçirmişse ki, 10 dakika geçirdiği söyleniyor. O anda her şey kilitlenir. Oradan aday olamayan ondan sonra aday olamaz hükmünü verdi. Nihai karar YSK'nındır. YSK hangi kararı verirse nihai hükümdür.

"MEYDANLAR BENİM İÇİN EN BÜYÜK ANKET"

Anketlerde ciddi manada manipülasyonlar var. Gerçekten başarılı bir anket çalışması yapan parti olduk. Son dönemlere gelince bakıyorsunuz ki, biz bir anket firmasıyla çalışmayız, en az üç firmayla çalışır check ederiz. Bakıyoruz ki neticeler geliyor, hiçbiri birbirini tutmuyor. Bu seçimde daha farklı yöntem kurduk. Marka şirketlerle çalışmaktan çok bu işi hiç adı sanı duyulmamış bir şekilde sürdürüyoruz. Peki marka yok mu? Marka da var. Güven noktasında güven vermiyor. Check ederken açık ara tutarsızlık var. O zaman diyorum ki sen işine bak. Benim anket meydanlardır. Ama tabii ki en büyük anket 31 Mart'tır.

"SORUŞTURMA AÇILDI, SUÇ DUYURUSU YAPILDI"

Çıkmış televizyonda konuşuyor. 'Güneydoğu'da filanca parti, batıda AK Parti ve MHP'Yi yok edeceğiz' vesaire.Bunu diyen kişi aynı zamanda eş başkan. Bir de Kürdistan'dan bahsediyor. Bu adama verilecek bir cevap var. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Zaten kendisine soruşturma açıldı, suç duyurusu yapıldı. Sen nasıl olur da benim ülkemi bölersin? Eğer Kürdistan aşkın varsa Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var, buyur oraya git. Her taraf Anadolu toprağıdır. 780 bin kilometre kareyle bu ülke Türkiye'dir. Çukurlar açtınız biz de geldik sizi çukurlara gömdük."

"ANKARA'YI DAHA İLERİYE GÖTÜRECEK İSİM ÖZHASEKİ'DİR"

Kenarda, köşede görev yapmış birisi değil. Kayseri gibi bir şehir. 5 dönem Kayseri'de büyükşehir belediye başkanlığı yaptı. Ardından milletvekili olarak geldi. Mehmet Özhaseki Bey'i daha sonra Çevre Şehircilik Bakanlığı'na getirdik. En geniş anlamda bir belediyecilik sayılır o bakanlık. O görevden sonra kendisini mahalli idarelerden sorumlu genel başkan yardımcılığına getirdik. Tabii ki Ankara gibi bir şehre, başkente çok donanımlı bir isim olması gerekiyordu. Biz seçici üslupla arkadaşlarımızla konuştuk, deneyimi, tecrübesiyle, konulara, olaylara vukufuyetiyle ve Mehmet Bey'i biz Ankara'mızı devraldığımız süreçten bu yana, Ankara'nın geldiği bir konum var. Bundan sonraki süreçte de Ankara'yı daha iyi bir noktaya getirecek isim Özhaseki olacaktır."

"LAFLA OLMUYOR, İŞ BİLENİN"

İstanbul'da şu anda malum, Binali Yıldırım Bey var. O da bu emaneti inşallah, mâlum biz CHP'den aldık. Çöp, çukur çamur. Yalan, yasak, yoksulluk bunlardan aldık. Bizden sonra ara dönemler oldu, yine bizim arkadaşlarımız. Şimdi Binali Bey Türkiye'de en uzun dönem Ulaştırma Bakanlığı yapan arkadaşımız. Arkadan Başbakanlık dönemi oldu. Daha sonra Meclis Başkanlığı dönemi oldu. Ulusal ve uluslararası bazda Binali Bey'in tecrübesi çok önemli. Karşısındaki adayın İstanbul gibi bir şehirde öyle bir deneyimi söz konusu değil.Binali Bey'in emeği var. Marmaray, Avrasya, 3. köprü emeği var bütün bunlar bir deneyimle oldu. Olayı bir defa büyük düşünmeye mecburuz. Büyük düşününce karşısına çıkardıkları kişilerin İstanbul'da böyle bir misyona sahip olması mümkün mü?

İstanbul'daki aday çıkmış diyor ki, 'Erdoğan İstanbul'a aday olduğu zaman ne tecrübesi vardı' diyor. Önce kendine gel sen! Siyasette, özel sektörde yakaladığım tecrübe adeta senin şu anda senin yakaladığını ben o zaman unutmuştum. İstanbul'da ilçe başkanlıklarından tut, il başkanlığına varıncaya kadar bunları yapmışım. Özel sektör, devlet sektörü deneyimim var. Bu iş lafla, dedikodu, iftirayla olmuyor. Eserini ortaya koy, onunla konuşur. Beylikdüzü'nde belediye başkanlığı yapmışsın. Tamam da ne yapmışsın onu söyle? Neymiş kültür merkezi yapmışsın. Senin kültür merkezin o ilçenin çapında bile değil.