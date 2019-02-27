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’li ’ın adaylığı düşürüldü

’nin Belediye Başkan adayı ’ın adaylığı, kesinleşmiş hapis cezası olduğu için düşürüldü.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Belediye Başkan Adaylığı yine çıkmaza girdi. Yalıkavak Belediye Başkanı 'ın Bodrum adaylığı, tarafından itiraz edildi. , Saruhan'ın Başkanlığı döneminde çevre ve imarla ilgili aldığı cezaların toplamının 1 yılı aşması sonucu, aday olamayacağına karar verdi. Daha önce Bodrum Belediye Başkanlığı'na 'un aday olması öngörülmüş ancak Genel Merkezi'nden onay alınmamıştı. Anketlerde ilk sırada olduğu belirtilen Mustafa Saruhan aday yapılmıştı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Osman Gürün, "Başkan adayımız Yalıkavak Başkanlığı döneminde aldığı ve ertelenen cezaların toplamı 13 ay oldu diye seçime giremeyeceğine karar verildi. Son kararı verecek" dedi.



KOCADON DEVAM!
CHP'den Bodrum adayı gösterilmeyince DP Muğla adayı olan Mehmet Kocadon'a iyi haber geldi. CHP'nin itiraz dilekçesini inceleyen İl Seçim Kurulu, Kocadon'un seçimlere girmesinde sakınca olmadığına karar verdi.

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ihsan ihsan

chp ye bak hapis cezası olanı aday göstermiş salakmı ne

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cevapla 27.02.2019 08:36
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