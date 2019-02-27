Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bodrum Belediye Başkan Adaylığı yine çıkmaza girdi. Yalıkavak Belediye Başkanı Mustafa Saruhan'ın Bodrum adaylığı, AK Parti tarafından itiraz edildi. Muğla İl Seçim Kurulu, Saruhan'ın Başkanlığı döneminde çevre ve imarla ilgili aldığı cezaların toplamının 1 yılı aşması sonucu, aday olamayacağına karar verdi. Daha önce Bodrum Belediye Başkanlığı'na Mehmet Kocadon'un aday olması öngörülmüş ancak CHP Genel Merkezi'nden onay alınmamıştı. Anketlerde ilk sırada olduğu belirtilen Mustafa Saruhan aday yapılmıştı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Osman Gürün, "Başkan adayımız Yalıkavak Başkanlığı döneminde aldığı ve ertelenen cezaların toplamı 13 ay oldu diye seçime giremeyeceğine karar verildi. Son kararı YSK verecek" dedi.
KOCADON DEVAM!
CHP'den Bodrum adayı gösterilmeyince DP Muğla adayı olan Mehmet Kocadon'a iyi haber geldi. CHP'nin itiraz dilekçesini inceleyen İl Seçim Kurulu, Kocadon'un seçimlere girmesinde sakınca olmadığına karar verdi.
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chp ye bak hapis cezası olanı aday göstermiş salakmı ne
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