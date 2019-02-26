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  • 26.02.2019 21:51
  • Son Güncelleme: 26.02.2019 21:51

Başkan Erdoğan'ın nü kutladı

Teknik Müdürü , Başkan Erdoğan'ın nü sosyal medya hesabından kutladı. Aynı zamanda Erdoğan'ın damadı olan Selçuk Bayraktar, "Güçlü ve tam bağımsız " mesajı verdi.

Selçuk Bayraktar Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Başkan 'ın damadı olan Teknik Müdürü , resmi Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Başkan Erdoğan'ın n kutlayan Bayraktar, Türk milletine de mesaj verdi.

"TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE" MESAJI
Twitter'dan bir mesaj yayınlayan Selçuk Bayraktar, Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. BAYKAR Teknik Müdürü Bayraktar mesajında, "Güçlü ve tam bağımsız için Allah nice hayırlı senelere, yaşlara kavuştursun." ifadelerine yer verdi.

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