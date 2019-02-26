Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olan BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, resmi Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Başkan Erdoğan'ın doğum günün kutlayan Bayraktar, Türk milletine de mesaj verdi.

"TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE" MESAJI

Twitter'dan bir mesaj yayınlayan Selçuk Bayraktar, Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. BAYKAR Teknik Müdürü Bayraktar mesajında, "Güçlü ve tam bağımsız Türkiye için Allah nice hayırlı senelere, yaşlara kavuştursun." ifadelerine yer verdi.