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  • 26.02.2019 19:22
  • Son Güncelleme: 26.02.2019 19:22

Başkan Erdoğan’ın ne özel video! Yoğun ilgi gördü

İl Başkanlığı, ’ın nedeniyle özel bir video hazırladı. da #NiceSenelereSeninle hashtagiyle paylaşılan video yoğun ilgi gördü.c

Başkan Erdoğan’ın doğum gününe özel video! Yoğun ilgi gördü

İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, hesabı üzerinden "Dünya siyasetine yeni bir yön veren; ömrünü milletimize hizmete adamış liderimizle aynı yolda yürümeyi nasip eden Allah'ımıza hamdolsun. #NiceSenelereSeninle" yazarak 'ın nü kutladı.

Ünlü sanatçılar, Giresun mitingine gitmek üzere 'na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a doğum günü sürprizi yapmıştı.

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