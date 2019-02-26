Başkan Erdoğan’ın doğum gününe özel video! Yoğun ilgi gördü

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, sosyal medya hesabı üzerinden "Dünya siyasetine yeni bir yön veren; ömrünü milletimize hizmete adamış liderimizle aynı yolda yürümeyi nasip eden Allah'ımıza hamdolsun. #NiceSenelereSeninle" yazarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.
Ünlü sanatçılar, Giresun mitingine gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a doğum günü sürprizi yapmıştı.
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