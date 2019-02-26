Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni askerlik sistemine dair açıklamalarının ardından vatandaşlar yeni askerlik sistemiyle ilgili detayları merak ediyor. Yedek astsubaylık askerlik sisteminin içine yeni dahil edilecek. Şimdi birçok vatandaş yedek astsubay nedir sorusuna büyük bir merakla yanıt arıyor. Peki, yedek astsubaylık başvuru şartları neler? İşte yedek astsubaylığa dair merak edilen detaylar...

YEDEK ASTSUBAY NEDİR?

Askerlik sistemi içerisine yeni dahil edilecek olan yedek astsubaylık, 2 yıllık üniversite mezunlarını kapsayacak. İhtiyaca göre belirlenecek olan bu sınıfta yedek astsubaylar 12 ay boyunca görev alacak ve 10 ay boyunca maaş alacak. Yedek astsubaylar eğitim görecekleri 2 aylık süreçte ise harçlık alacaklar. Göreve başladıkları ay itibariyle ise maaş almaya hak kazanacaklar.