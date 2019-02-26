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  • 26.02.2019 21:33
  • Son Güncelleme: 26.02.2019 21:33

Feci : 10 araç birbirine girdi

İskenderun-Osmaniye kara yolu Güzelçay mevkisinde aynı istikamette 10 aracın karıştığı da bir kişi yaralandı.

Korkunçi kaza: 10 araç birbirine girdi

Korkunç , İskenderun-Osmaniye kara yolu Güzelçay mevkisinde meydana geldi. Zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı. Yaralanan kişi, 112 Acil Servis ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçlarda hasara neden olan kaza nedeniyle kara yolu yaklaşık iki saat trafiğe kapandı. Yoldaki araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

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