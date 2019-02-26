Korkunç kaza, İskenderun-Osmaniye kara yolu Güzelçay mevkisinde meydana geldi. Zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı. Yaralanan kişi, 112 Acil Servis ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçlarda hasara neden olan kaza nedeniyle kara yolu yaklaşık iki saat trafiğe kapandı. Yoldaki araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.