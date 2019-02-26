Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan minibüste 3 el yazması İbranice kitap, 9 sikke ve 1 kadın figürlü heykel ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri, şehir merkezinde şüphe üzerine bir minibüsü takibe aldı.

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