Romanya'da Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: Yaralılar var...
RomanyaSahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk balıkçı teknesine, plastik ve gerçek mermilerle ateş açıldı. Mermilerin isabet ettiği 3 balıkçı yaralanırken, teknede de hasar oluştu. Balıkçılar saldırının uluslararası karasularda yapıldığını belirtirken, olay anı ise cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.
Olay, 20 Şubat'ta Romanya'nın yaklaşık 50 mil açığında meydana geldi.
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