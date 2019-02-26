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  • Son Güncelleme: 26.02.2019 17:14

'da Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: Yaralılar var...

ekipleri tarafından Türk balıkçı teknesine, plastik ve gerçek mermilerle ateş açıldı. Mermilerin isabet ettiği 3 balıkçı yaralanırken, teknede de hasar oluştu. Balıkçılar saldırının uluslararası karasularda yapıldığını belirtirken, olay anı ise cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.

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