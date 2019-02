AHaber CANLI YAYIN

Son dakika gelişmesine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap ediyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları...

Aşık Daimi'nin, Ali Ekber Çiçek gibi saz ustalarının şehridir Erzincan. Sizleri kalpten selamlıyorum Erzincan. Başı pare pare dumanlı yüce dağlarıyla, bereketli ovalarıyla, yaylalalrıyla, dereleriyle, köylerindeki kardeşlerimi selamlıyorum. Erzincan'da dağlar gökle öpüşür, yiğitleri ecel ile kapışır, binalar yere yapışır, çöküntüde kalan candır Erzincandır, toprağın verdiği kandır Erzincan.

"ERZİNCAN HER SEFERİNDE YENİDEN AYAĞA KALKMIŞ BİR ŞEHİRDİR"

Erzincan 1929-1992 depremleriyle sarsılmasına rağmen her seferinde yeniden ağaya kalkmış bir şehirdir. İlim, sanat, kültür insanı yetiştiren Erzincan. Tarihte olduğu gibi bugün de Türkiye'nin kilit taşıdır. Size bir hadise nakledeyim. 29 kışında yaşanan o büyük depremde yaklaşık 100 bin ev yıkıldı. Erzincan adeta yerle bir oldu. Dönemin savcısı Erzincan Cezaevi'nde bulunan yüzlerce mahkumu toplar ve onlara 'sizi kurtarma çalışma görevlerinde bulunmak üzere bırakıyorum. Ama hiçbiriniz kaçmayacak her akşam buraya geri döneceksiniz'. Mahkumlar her akşam eksiksiz geri gelmiştir. Deprem yıkıntıların kaldırılmasının ardından özel bir af çıkarılmış ve bu mahkumlar serbest bırakılmıştır. Erzincan işte mayası böyle sağlam bir şehirdir.

"VERDİĞİMİZ TÜM MÜCADELELERDE ERZİNCAN HEP YANIMIZDA OLDU"

İpek Yolu'nun gönül yolunun kavşağı Erzincan. Erzincan teröristler tarafından hedef alınmasına rağmen bunun üstesinden gelmeyi başarmış bir şehirdir. Verdiğimiz tüm mücadelerde Erzincan hep yanımızda oldu. Binali Yıldırım da hep yanımda ve ekibimde yer aldı. Kendisi Türkiye'nin son Başbakanıdır. Şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu tecrübesini sergileyecektir. Buradan sadece size seslenmiyorum. İstanbul'daki Erzincanlı kardeşlerime de sesleniyorum. Aynı zamanda İstanbul'daki Erzincanlı kardeşlerime, Sivaslı, Tokatlı, Elazığlı, Bingöllü, Elazığlı, Bayburtlu, Gümüşhaneli, Rizeli, Ordulu, Giresunlu kardeşlerime sesleniyorum. Binali Yıldırım Bey kardeşimizin yanında yer alacaklarına inanıyorum. Binalı Yıldırım kardeşimin yanında yer alacaklarına inanıyorum.

Cemalettin kardeşimizle yola devam diyor muyuz? Çok çalışacağız. Erzincan'a sedece gönlümüz vermedik, tarihinin en büyük yenilikleriyle buluşturduk. 22 binden fazla yükseköğrenim öğrencimizin öğrenim gördüğü Binali Yıldırım Üniversitesi'ni biz kazandırdık. 15 bin seyirci kapasiteli Erzincan Stadyumu'nun yapımına başladık. Öğrendiğime göre millet bahçelerimiz ve millet kıraathanelerimiz dolup taşıyor. Nasıl memnun musunuz?

44 kilometre olan mevcut yol tünel ve viyadüklerle yarı yarıya kısalacak. Şehir merkesine bir tramvay hattı için kolları sıvadık. 2003 yılında yolcu trafiği 8 bin olan havalimanımızda geçtiğimiz yıl yarım milyonu buldu. Nereden nereye...