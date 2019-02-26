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Osmaniye'de tarihi eser operasyonunda İbranice yazılı kitap ele geçirildi

26.02.2019 17:46

Osmaniye'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda, emniyet güçleri 3 el yazması İbranice kitap, 9 sikke ve 1 kadın figürlü heykel ele geçirildi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli de gözaltına alındı.


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