Osmaniye'de tarihi eser operasyonunda İbranice yazılı kitap ele geçirildi

Osmaniye'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda, emniyet güçleri 3 el yazması İbranice kitap, 9 sikke ve 1 kadın figürlü heykel ele geçirildi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli de gözaltına alındı.
Osmaniye'de tarihi eser operasyonunda İbranice yazılı kitap ele geçirildi26.02.2019 17:46
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