CHP’nin çöplüğü

CHP'li Şişli Belediyesi'nde uzun süredir yaşanan kriz bitmek bilmedi. Temizlik işçileri başta olmak üzere maaşını alamadıkları gerekçesiyle çok sayıda belediye çalışanı iş bırakma eylemine gitti. Belediye binası önünde toplanan personel "Hak, emek, alın teri parçalanarak ödenmez. Maaşlarımızı zamanında istiyoruz" yazılı pankart açıp slogan attı.
CHP yönetimine seslenen işçiler, "Belediye Başkanı Hayri İnönü, ABD'ye gitmiş. Muhatap bulamıyoruz. Maaştan kaynaklı sıkıntılarımız çözülsün" dedi.
Eylem nedeniyle Şişli sokaklarında çöp yığınları dikkat çekti. Bazı sürücüler araçlarını park yerlerinden güçlükle çıkardı. Her gün akşam saatlerinde iki seferde toplanan ancak grev nedeniyle alınmayan çöpler yüzünden mağdur olan vatandaşlar, belediyeye tepki gösterdi: Hani sosyal belediyecilik? İşçinin hakkını verin, bizi bu rezillikten kurtarın.
TAPU YALANI ORTAYA ÇIKTI
İstanbul Maltepe'de CHP'li Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın geçtiğimiz ay söylediği "Maltepe'nin 40 yıllık tapu sorununu çözdük" sözleri yalan çıktı. Arsaların, belediyenin borçları yüzünden hacizli çıkması üzerine belediye binasının önünde toplanan vatandaşlar Ali Kılıç'a büyük tepki gösterdi. "Evlerimize haciz geldi" diyen mahalleliler, bunun hesabının seçimlerde sorulacağını söyledi.
CHP yönetimine seslenen işçiler, "Belediye Başkanı Hayri İnönü, ABD'ye gitmiş. Muhatap bulamıyoruz. Maaştan kaynaklı sıkıntılarımız çözülsün" dedi.
Eylem nedeniyle Şişli sokaklarında çöp yığınları dikkat çekti. Bazı sürücüler araçlarını park yerlerinden güçlükle çıkardı. Her gün akşam saatlerinde iki seferde toplanan ancak grev nedeniyle alınmayan çöpler yüzünden mağdur olan vatandaşlar, belediyeye tepki gösterdi: Hani sosyal belediyecilik? İşçinin hakkını verin, bizi bu rezillikten kurtarın.
TAPU YALANI ORTAYA ÇIKTI
İstanbul Maltepe'de CHP'li Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın geçtiğimiz ay söylediği "Maltepe'nin 40 yıllık tapu sorununu çözdük" sözleri yalan çıktı. Arsaların, belediyenin borçları yüzünden hacizli çıkması üzerine belediye binasının önünde toplanan vatandaşlar Ali Kılıç'a büyük tepki gösterdi. "Evlerimize haciz geldi" diyen mahalleliler, bunun hesabının seçimlerde sorulacağını söyledi.
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