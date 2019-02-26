Başkan Erdoğan'dan çok sert tepki: Türkiye’de Kürdistan yok Başkan Erdoğan bölücülere sert çıktı: Size bu ülkeyi böldürtmeyiz. Kürtçülük yapana, ülkemizi bölmeye çalışanlara yüz vermeyiz. Çukurlar açanları o çukurlara gömdük mü? Gömdük

Cumhurbaşkan



Kandil emrediyor, onun güdümündeki parti aracılığıyla







Bay Kemal







En güçlü aday o. Sizler telefonda Ankara'daki hemşerilerinizi aramalısınız. Bunlara bu fırsatı Ankara gibi bir yerde, bölücü örgütün güdümündeki parti İstanbul'da Ankara'da aday çıkartmıyor.







Bakın ne diyor? "Kürdistan'da







31 Mart'ta da cevabı en güzel şekliyle alacaksınız. Biz Kürt kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla muhabbetimizi koruruz. Ama Kürtçülük yapana da ülkemizi bölmeye çalışanlara da yüz vermeyiz. Biz ne yaptık? Çukurlar açtılar. O açtıkları çukurlara onları gömdük mü? Gömdük.







75 YIL SONRA OKULDA VEDA

ABD'de hayatını kaybeden Tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat (96) için 1943'te öğrenci olduğu Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan Yozgat 'ta vatandaşlara seslendi. 'Zillet ittifakı'na tepki gösterdi. Ankara adayı Mehmet Özhaseki 'ye destek istedi:Kandil emrediyor, onun güdümündeki parti aracılığıyla CHP bunları yerine getiriyor. Terör örgütü mensupları bu ilişkiyi açıkça ifade ediyorlar. Emrediyor, onun güdümündeki kişiler ve kesimler aracılığıyla CHP yerine getiriyor.Bay Kemal FETÖ 'den gözaltına alınan avukatını belediye başkan adayı gösteriyor. Yozgatlı kardeşlerime sesleniyorum. Ankara'daki Yozgatlı kardeşlerime özellikle Özhaseki kardeşimi ve AK Parti li belediye başkan adaylarımızı destekleme noktasında tavsiyede bulunmanızı istiyorum.En güçlü aday o. Sizler telefonda Ankara'daki hemşerilerinizi aramalısınız. Bunlara bu fırsatı Ankara gibi bir yerde, bölücü örgütün güdümündeki parti İstanbul'da Ankara'da aday çıkartmıyor.Bakın ne diyor? "Kürdistan'da HDP 'ye vereceğiz. Batı'da da AK Parti ve MHP 'yi kaybettireceğiz" Ahlaksıza bak... Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge ne zaman çıktı? Size bu ülkeyi böldürtmeyiz. Ülkemizi bölemeyeceksiniz.31 Mart'ta da cevabı en güzel şekliyle alacaksınız. Biz Kürt kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla muhabbetimizi koruruz. Ama Kürtçülük yapana da ülkemizi bölmeye çalışanlara da yüz vermeyiz. Biz ne yaptık? Çukurlar açtılar. O açtıkları çukurlara onları gömdük mü? Gömdük.ABD'de hayatını kaybeden Tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat (96) için 1943'te öğrenci olduğu İstanbul Üniversitesi 'nde tören düzenlendi. Başkan Erdoğan "Kayıplarımız bize sonbahar hüznü yaşatıyor" dedi. Karpat, Fatih Camii haziresine defnedildi. TÜM MANŞETLER