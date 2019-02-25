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  • Son Güncelleme: 26.02.2019 02:33

: 'da tekel bayisinde

... 'nın Çankaya ilçesi Tınaztepe mahallesinde bulunan bir tekel bayisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.


'nın Çankaya ilçesi Tınaztepe mahallesinde bulunan bir tekel bayisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Patlamada can kaybı ya da yaralanan olmazken olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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