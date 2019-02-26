CHP'li Yalova Belediyesi'nde çöp skandalı!

Trafikten men edilen ve üzerinde haciz bulunduğu için yasa dışı çalıştırılan belediye çöparaçları ile hastalık yaymaya başlayan çöpler hakkında konuşan Cumhur İttifakı AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya, Yalova'yı içine düşürüldüğü bu durumdan çıkarmak için hemen şimdi destek vermeye hazır olduklarını açıkladı.









Belediye yönetimi döneminde şehir girişinden kaldırılan çöp dağlarının ardından, Yalova Belediyesi'nin ilgili firmaya kira bedelini ödemediği gerekçesi ile haciz edilen çöp araçları çöpleri toplayamadığı için, bu sefer kent merkezinde aynı manzara ile karşı karşıya kalındı.





"ARAÇLAR OTOPARKTAN ÇIKARILAMIYOR"

Yusuf Ziya Öztabak, kamuoyu sağlığını tehdit eden soruna dikkat çekerek, "Yalovamız zor günlerden geçiyor. Yalova Belediyesi'ne ait bir grup araç ücretlerin ödenememesi nedeni ile bağlama kararı çıkarılmasının ardından otoparktan dışarıya çıkartılamıyor. Hakkında bağlama kararı olan araçlar ise geçici çözüm ve günü kurtarmak adına plakası kapatılarak, gizlenerek işlem yapılmasından kaçırılıyor. Durumun devam etmesi halinde yakında kent merkezindeki çöplerin toplanamayacak olmasından dolayı ortaya çıkacak sağlık tehditleri ile maalesef karşı karşıya kalacağız." dedi.





"ÇÖPLER VATANDAŞIN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR"

Korkutucu durumun özellikle yer altı çöp konteyner sistemlerini kapsadığını belirterek söz konusu durumun fotoğraflarını paylaşan Öztabak, "Yer altı çöplerini yalnızca üzerinde vinç platformu olan tek bir araç kaldırarak boşaltabiliyor. Bu araç da şu anda bağlanmış vaziyette otoparkta duruyor. Yaklaşık bir haftadır da hakkında haciz kararı verilmiş ancak plakaları gizlenen araçlar ile durum kapatılmaya çalışılıyor. Ancak bu durum özellikle yer altı çöp konteynerlerine kafasını sokarak üstteki çöpleri alan personelin sağlığını tehdit eder hale geldi. Bunun yanı sıra dipte kalan ve tamamı boşaltılamayan çöpler çürümeye başladığı için bölge sakinlerine de hastalık tehdidi saçıyor. Bunun dışında dolu olan çöp konteynerlerinin yanına konulan çöplerin de uzun süre alınamaması, her köşe başında çöp dağları oluşmasına sebep oluyor. Durumu düzeltmek için üzerimize düşen göreve hazırız."dedi.





CHP'Lİ ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NDE ÇÖP KRİZİ

İstanbul'un göbeği Şişli'nin sokaklarında şu sıralar çöp skandalı yaşanıyor. CHP'li Şişli Belediyesi'nde işçiler 19 aydır maaşlarını geç aldıkları gerekçesiyle iş bıraktı. Son 2 aydır da maaşlarını hiç alamadıklarını iddia eden işçiler belediye yönetimine ateş püskürdü. Şişli'deki çöp yığınları 1989-1994 arası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yapan Nurettin Sözen dönemini hatırlatıyor.