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  • 26.02.2019 09:06
  • Son Güncelleme: 26.02.2019 09:12

'cüler itiraf: bizim adamımız alman derin devleti koruyor

'nün 2 numaralarından 'da firari olan Abdullah Aymaz FETÖ'nün darbeci sözde "Hava Kuvvetleri İmamı" ’ün ajanı olduğunu iddia etmiş ve darbe girişimine nasıl karıştığını bilmediğini söylemişti. ’in oğlu Aymaz’ın bu iddialarını çürütecek açıklamalarda bulundu.

MİT ajanı yalanı da buraya kadar

'nün en kilit isimlerinden biri olan darbe girişiminin ardından kaçtığı 'da Alman gizli servisi tarafından korunuyor. Ancak FETÖ'cü hainler Adil Öksüz'ü tanımadıklarını ajanı olabileceği yalanını her gün söylemeye devam ediyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbeci sözde "Hava Kuvvetleri İmamı" Adil Öksüz'ün Almanya'ya kaçtıktan sonra, örgütün 'deki hücre evlerinde kaldığı tespit edilmişti. Öksüz'ün Almanya'da kaldığı öne sürülen evi deşifre etmesinin ardından Alman gizli servisinin Öksüz'ü koruma altına almak için harekete geçerek önlem aldığı ortaya çıkmıştı.

ADİL ÖKSÜZ'Ü TANIMIYORUZ
Adil Öksüz'ün FETÖ operasyonu ile mahkemeden kaçırılması sonrası, teröristbaşı Gülen "Adil Öksüz'ü tanımadığını söylemişti. FETÖ hainler, daha önce defalarca FETÖ'cü olduğu kanıtlanan 1 Kasım seçimlerini AK Parti'nin kazanması sonrası Hava Kuvvetleri imamlığından, imamlığına yükseltildiği iddia edilen FETÖ'cü Öksüz'ü aklamak için yabancı medya kuruluşlarına yalan söylemeye devam ediyor.

AHMET NESİN'DEN İTİRAF
'in yurt dışında yaşayan oğlu ; Adil Öksüz'ü Almanya'da gördüğünü, irtibat kurduğunu, Alman devletinin Adil Öksüz'ü koruduğunu, Almanya'daki FETÖ'cülerin Adil Öksüz'le görüştüğünü hatta aralarında anlaşmazlık olduğunu anlatıyor. İşte o konuşmanın dökümü…

Ahmet Nesin: Almanya'da benimle görüşmeyi kabul etmeyen tek kişi Adil Öksüz'dü.
Ergun Babahan: Zaten Alman devleti koruyor.
Ahmet Nesin: Almanya'da kendisini uzaktan gördüm.
Haber de gönderdim. Önce kabul eder gibi oldu.
Sonra vazgeçti. Bu dönemde konuşmam uygun olmaz dedi.

GÜLEN'LE YEMEK YEDİM ÖKSÜZ'Ü TANIMIYORUM
15 Temmuz ihanetinin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ü serbest bırakan ve 'itirafçı' olan eski hâkim Çetin Sönmez "Cemaat abisiydim. Gülen'le yemek yedim" demiş ancak serbest bıraktığı FETÖ'nün kilit ismi Adil Öksüz'ü tanımadığını söylemişti.

4 BİNDEN FAZLA FETÖ'CÜ ALMANYA'DA KORUNDU
15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 4 binden fazla FETÖ'cünün, Almanya'daki örgüt üyeleri tarafından korunduğu, kendilerine kalacak yer temin edildiği, oturum ve iltica talepleri konularında destek sağlandığı öğrenildi.



FETÖ'CÜ ABDULLAH AYMAZ ADİL ÖKSÜZ'Ü TANIMIYORUM YALANI
FETÖ'nün 2 numaralarından Almanya'da firari olan Abdullah Aymaz, "Adil Öksüz bu işe nasıl karıştı Vallahi bilmiyorum. Bir şey demek iftira olur" diyerek Adil Öksüz'ü korudu.

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