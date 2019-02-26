FETÖ'nün en kilit isimlerinden biri olan Adil Öksüz darbe girişiminin ardından kaçtığı Almanya'da Alman gizli servisi tarafından korunuyor. Ancak FETÖ'cü hainler Adil Öksüz'ü tanımadıklarını MİT ajanı olabileceği yalanını her gün söylemeye devam ediyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbeci sözde "Hava Kuvvetleri İmamı" Adil Öksüz'ün Almanya'ya kaçtıktan sonra, örgütün Berlin'deki hücre evlerinde kaldığı tespit edilmişti. Öksüz'ün Almanya'da kaldığı öne sürülen evi deşifre etmesinin ardından Alman gizli servisinin Öksüz'ü koruma altına almak için harekete geçerek önlem aldığı ortaya çıkmıştı.

ADİL ÖKSÜZ'Ü TANIMIYORUZ

Adil Öksüz'ün FETÖ operasyonu ile mahkemeden kaçırılması sonrası, teröristbaşı Gülen "Adil Öksüz'ü tanımadığını söylemişti. FETÖ hainler, daha önce defalarca FETÖ'cü olduğu kanıtlanan 1 Kasım seçimlerini AK Parti'nin kazanması sonrası Hava Kuvvetleri imamlığından, TSK imamlığına yükseltildiği iddia edilen FETÖ'cü Öksüz'ü aklamak için yabancı medya kuruluşlarına yalan söylemeye devam ediyor.



AHMET NESİN'DEN İTİRAF

Aziz Nesin'in yurt dışında yaşayan oğlu Ahmet Nesin; Adil Öksüz'ü Almanya'da gördüğünü, irtibat kurduğunu, Alman devletinin Adil Öksüz'ü koruduğunu, Almanya'daki FETÖ'cülerin Adil Öksüz'le görüştüğünü hatta aralarında anlaşmazlık olduğunu anlatıyor. İşte o konuşmanın dökümü…

Ahmet Nesin: Almanya'da benimle görüşmeyi kabul etmeyen tek kişi Adil Öksüz'dü.

Ergun Babahan: Zaten Alman devleti koruyor.

Ahmet Nesin: Almanya'da kendisini uzaktan gördüm.

Haber de gönderdim. Önce kabul eder gibi oldu.

Sonra vazgeçti. Bu dönemde konuşmam uygun olmaz dedi.



GÜLEN'LE YEMEK YEDİM ÖKSÜZ'Ü TANIMIYORUM

15 Temmuz ihanetinin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ü serbest bırakan ve 'itirafçı' olan eski hâkim Çetin Sönmez "Cemaat abisiydim. Gülen'le yemek yedim" demiş ancak serbest bıraktığı FETÖ'nün kilit ismi Adil Öksüz'ü tanımadığını söylemişti.

4 BİNDEN FAZLA FETÖ'CÜ ALMANYA'DA KORUNDU

15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 4 binden fazla FETÖ'cünün, Almanya'daki örgüt üyeleri tarafından korunduğu, kendilerine kalacak yer temin edildiği, oturum ve iltica talepleri konularında destek sağlandığı öğrenildi.







FETÖ'CÜ ABDULLAH AYMAZ ADİL ÖKSÜZ'Ü TANIMIYORUM YALANI

FETÖ'nün 2 numaralarından Almanya'da firari olan Abdullah Aymaz, "Adil Öksüz bu işe nasıl karıştı Vallahi bilmiyorum. Bir şey demek iftira olur" diyerek Adil Öksüz'ü korudu.