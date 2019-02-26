Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Valilik Meydanında düzenlenen mitingde halka hitap ediyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

GİRESUN 24 HAZİRAN'DA BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTI​

Bugün sizleri bir kez daha aşkla, muhabbetle selamlıyorum. Giresun'un bütün ilçelerini selamlıyorum. Yeniden Giresun'da olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Rabbim ömür verdikçe bizdeki Giresun sevdası bizdeki Karadeniz sevdası bitmez. Bu can bedende durdukça bizdeki Türkiye sevdası hiç bitmez. Allah dayanışmamızı daim eylesin. Bugün muhteşem bir kalabalık vardır. Rabbim inşallah 31 Mart akşamı sandıkları nasıl patlattığınızı bizlere göstersin. Giresun 24 Haziran'da büyük bir başarıya imza attı. Daima milli iradenin yanında durdu. Sizler 64,4 gibi Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir oyla şahsımı Cumhurbaşkanlığına ikinci kez layık gördünüz. Bize destek verdiniz, bize istikamet çizdiniz. Rabbim hepinizden razı olsun.

MUHALEFETİN ÇAPSIZLIĞINA BAKARAK REHAVETE KAPILMADIK

Biliyorsunuz şimdi önümüzde 31 Mart imtihanı var. Şimdi 2023 hedefleri öncesinde önümüzde son bir viraj var. Ülkemiz için, daha güçlü bir Türkiye için sizlerin desteğini bekliyoruz. Şimdi sizlerden bir söz daha almak istiyorum. Giresun, 31 Mart'ta şehrine sahip çıkıyor musun? Giresun, 31 Mart'ta ülkene sahip çıkıyor musun? Giresun 31 Mart'ta geleceğine sahip çıkıyor musun? Giresun 31 Mart'ta gönül belediyeciliğine evet diyor musun? 31 Mart ülkemiz için hayırlara vesile olsun.



Kardeşlerim AK Parti'yi siz kurdunuz. Tabelasını siz astınız, bugünlere siz getirdiniz. 17 senedir büyük ve güçlü Türkiye hedefinde bizi hiç yalnız bırakmadınız. Başarıdan başarıya koştuk. Bizden önce hayal bile edilemeyen yatırımları gerçekleştirdik. Muhalefetin çapsızlığına bakarak hiç bir zaman rehavete kapılmadık. Muhalefetin engelleri karşısında yılmadık, yıkılmadık. Başkaları ile değil kendimizle yarışarak bugünlere geldik. Bizden önce 79 yılda yapılanların hepsinden fazlasını biz 10 senede yaptık.

BAY KEMAL IMF'NİN KAPISINA SİZ GİTTİNİZ, SİZ

Çıkmış Bay Kemal diyor ki bunlar İMF'den borç alırlar diyor. Bay Kemal IMF'nin kapısına siz gittiniz, siz. Sizler borç yaptınız biz ödedik biz. Dünyada şuanda milli gelirine oranla en fazla insanı yardım ülke konumundayız. Ekonomisini 3,5 kat büyüttük, ihracatta her sene rekora koşan bir Türkiye var. İhracatımızı 170 milyar dolara çıkardık. Bugün artık pasaportu itibarlı bir Türkiye var. Yurtiçi ve yurtdışında operasyon yapabilen ve bunun için icazet almayan bir Türkiye var.

ŞEHİR EŞKIYALARINA CİCİ ÇOCUKLAR DİYEN BİR CHP GÖRDÜK

Bu sabah 7 DHKP-C'liyi inlerinde bulduk, polislerimiz aldı. Bugün Ege'de, Karadeniz'de haklarını savunan donanması güçlü bir Türkiye var. Muhalefet liderleri içerde ne söylerlerse söylesinler dışarıda konuşurken daha hassas bir dil kullanırlar, kimlerle fotoğraf verdiklerine dikkat ederler. Dünyanın hiçbir ülkesinde kendi hükümetini teröristlere şikayet eden bir muhalefet partisi bulamazsınız. Cumhuriyet mitingleri yaptılar, ordu göreve pankartı açtılar. Bunları yapan CHP'ydi. Şehir eşkıyalarına cici çocuklar diyen bir CHP gördük. Yatırımlardan rahatsız olan, yasaklardan medet uman bir muhalefet partisi gördük.