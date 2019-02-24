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  • Son Güncelleme: 24.02.2019 20:11

'da deniz 150 metre çekildi

'un ilçesinde sahil şeridinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 150 metre çekildi.

Son dakika haberine göre, Silivri'de kar yağışı ile birlikte etkili olan fırtına nedeniyle deniz suyu yaklaşık 150 metre geri çekildi. Bu nedenle kum adası oluşurken, çöpler de ortaya çıktı.

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