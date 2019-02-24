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  • 24.02.2019 19:22
  • Son Güncelleme: 24.02.2019 19:22

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika kar ve sağanak yağış uyarısı!

Son dakika... Marmara'nın batısında karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. 'da yarın parçalı bulutlu ve yağmurlu hava etkili olacak.

Türkiye geneli için son dakika uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika duyuruya göre, genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, 'in kıyı kesimleri ile , , ve çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Marmara'nın batısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

'nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus öngörülüyor.

Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve ile Batı 'in batı kıyılarında kuvvetli (50-80 kilometre/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İSTANBUL YARIN YAĞMURLU OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte cuma gecesi yağmur şeklinde başlayan ve kara dönen yağışlar, yarın da yağmur şeklinde devam edecek.

'da yarın havanın parçalı bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor. Sıcaklıklar ise en düşük 1, en yüksek 8 derece hissedilecek. Kentte 26 Şubat Salı günü ise parçalı bulutlu hava etkili olurken, sıcaklıklar en düşük 3, en yüksek 9 derece civarında olacak.ü

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