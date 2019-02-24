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  • Son Güncelleme: 24.02.2019 20:13

4 bin 340  kişi hayatını kaybetmişti! Yine sallandı

... 'nın 'ndaki Gorontalo eyaletinde  5,3 büyüklüğünde meydana geldi.

4 bin 340  kişi hayatını kaybetmişti! Yine sallandı

Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (), merkez üssü eyalete bağlı Boalemo bölgesinin 21 kilometre güneybatısı olan in, yerin 71 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.

BMKG ve Pasifik Merkezi, depremin ardından tsunami alarmı vermedi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de 'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunamide, 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

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