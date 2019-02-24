İstanbul'da cumartesi günü başlayan kar yağışıyla birlikte öğrenciler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyordu. Milyonlarca öğrenci ve veli İstanbul'da okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, İstanbul'da okullar tatil edildi mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuyla ilgili açıklama yaptı.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da olumsuz hava koşulları ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi.

VALİ YERLİKAYA DUYURDU



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle yarın kent genelindeki resmi ve özel temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Vali Yerlikaya, yaptığı yazılı açıklamada, meteorolojik veriler ile bölgede görülen kar yağışı ve olumsuz hava durumu nedeniyle yarın kent dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Söz konusu kararla yarın ve 58 sayılı genelge uyarınca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelin de ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmaksızın belirlenen tatil süresince izinli sayılacağını belirten Yerlikaya, "Vatandaşların kar yağışı nedeniyle özellikle ulaşımda oluşabilecek tehlikelere karşı dikkatli ve tedbirli olmalarında fayda bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.