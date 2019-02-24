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  • Son Güncelleme: 24.02.2019 19:32

Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye teşekkür telefonu

Cumhurbaşkanı , MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak, TBMM Başkanlığına Mustafa Şentop’un seçilmesine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti, Cumhur İttifakı’nın başarısını kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına seçilen Mustafa Şentop'u tebrik etti.

Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye teşekkür telefonu

Cumhurbaşkanı , MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak, TBMM Başkanlığına Mustafa Şentop'un seçilmesine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti, Cumhur İttifakı'nın başarısını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'da seçim otobüsünde halkı selamladığı sırada gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin videoyu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkan iyi günler. Kayseri'den Hatay'a geçtim. Neticeyi burada yolda öğrendim. Hemen teşekkür ve tebrik edeyim dedim. Hamdolsun Cumhur İttifakının çok çok güzel ve başarılı bir neticesi oldu. Hep birlikte Allah gayretinizi, gayretimizi artırsın inşallah. Bütün arkadaşlara çok çok selamlar. Sağolun. Kayseri'de Cumhur İttifakı çok iyi çalışıyor. Baktım her iki taraf da çok çok mutlu, çok çok memnun. Katılım da çok iyiydi elhamdülilllah."

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