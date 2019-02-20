Son dakika gelişmesine göre, Mustafa Kerem Tunç başkanlığındaki Adalar İlçe Yönetimi'nin, görevi bırakma kararını, ilçe belediye meclis adaylarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle aldığı öğrenildi.
İlçe Teşkilatı Yöneticisi Ahmet Tanay Garip, istifa kararının henüz il yönetimine teslim edilmediğini belirtti.
İzmir'de, CHP'nin Ödemiş İlçe Başkanı Mehmet Kiremitçi, meclis üyesi aday listesine tepki göstererek bugün görevinden istifa etmişti. Mehmet Kiremitçi, "İlçe başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. İlçe yönetimimin yok sayıldığı yerde, şahsımın yok sayıldığı yerde başkanlık koltuğunda oturmanın bir anlam ifade etmediğini düşünüyorum" ifadesidni kullanmıştı.
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