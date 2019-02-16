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  • 16.02.2019 14:33
  • Son Güncelleme: 16.02.2019 14:33

'den istifa eden DSP'nin adayı oldu

Bir dönem 'den Çankaya Belediye Başkanı olarak görev yapan partisinden istifa etti. Yılmaz'ın DSP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması bekleniyor. CHP, geçtiğimiz hafta başta Mustafa Sarıgül olmak üzere birçok önemli ismi DSP’ye kaptırmıştı.

CHP'ye Ankara'da büyük şok! O isim de istifa etti

1999-2004 yılları arasında Çankaya Belediye Başkanı olarak görev yapan , Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. 31 Mart yerel seçimlerinde 'nin İyi Parti ve HDP ile ittifaka gitmesi parti içinde tepki toplamaya devam ediyor.

DSP GENEL BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Haydar Yılmaz, DSP Genel Merkezi'nde DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüştü. 'dan aday olma konusundaki isteğini Aksakal'a iletti. Görüşmenin sonucunda CHP Çankaya eski Belediye Başkanı Haydar Yılmaz, DSP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.



CHP'den istifa eden Haydar Yılmaz, 1999-2004 yılları arasında Çankaya Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı.


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