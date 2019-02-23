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  • 23.02.2019 09:41
  • Son Güncelleme: 23.02.2019 09:47

Takipsizlik kararı bozulan 'ın hakimlik detayları ortaya çıktı

Oyuncu hakkında başörtülü kızlara yönelik sözleri sonrası soruşturma başlatılmıştı. ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçu kapsamında verilen takipsizliğin bozulmasına ilişkin kararda “İnançları yüzünden kimseye farklı muamele edilemez” denildi

Oyuncu Deniz Çakır hakkında başörtülü kızlara yönelik sözleri sebebiyle verilen takipsizlik kararının bozulmasına ilişkin, hakimlik kararının detayları belli oldu. İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nce verilen iki sayfalık kararda, şüphelinin kafenin bahçe kısmında oturan yedi kişilik grubun yanından geçerken alkollü olmasından kaynaklı veya başka saikle "Ne bakıyorsunuz be" dediği ve tartışmayı başlattığı belirtildi.

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