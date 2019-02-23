Oyuncu Deniz Çakır hakkında başörtülü kızlara yönelik sözleri sebebiyle verilen takipsizlik kararının bozulmasına ilişkin, hakimlik kararının detayları belli oldu. İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nce verilen iki sayfalık kararda, şüphelinin kafenin bahçe kısmında oturan yedi kişilik grubun yanından geçerken alkollü olmasından kaynaklı veya başka saikle "Ne bakıyorsunuz be" dediği ve tartışmayı başlattığı belirtildi.