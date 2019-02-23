Bugünkü
Takvim

Başkan Erdoğan: Sloganları Pensilvanya’dan

Başkan Erdoğan, 'da halka hitap etti. Muhalefeti eleştirdi: Çevirdikleri tezgahlar artık aleniyet kazandı. Seçim sloganlarını Pensilvanya belirliyor, aday listelerine Kandil’den müdahale ediliyor.

Sloganları Pensilvanya’dan
Başkan , dün 'ya gitti. Kışla Gençlik Merkezi ve Fethiye Beşkaza Meydanı'nda halka hitap etti. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

ZİLLET, illet ittifakına ders vermek için 'ı iple çeken bir Fethiye görüyorum. 31 Mart akşamı zafer Cumhur İttifakı'nındır.
BİZİM rotamız, istikametimiz belli. 3-5 oy alma adına lobiler karşısında eğilmedik. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te inlerine girdik, Kandil'de inlerine girdik. Biz kovaladık onlar kaçtı veya yok ettik. Memleketi terör örgütlerinden kurtardık, kurtarıyoruz. FETÖ kaçtı biz kovaladık. Yakaladıklarımızı da cezaevine yerleştirdik.


BU CHP kimle işbirliği yapıyor. HDP, PKK terör örgütünün siyasi uzantısı. CHP'ye oy verecek kardeşlerimin oyunun nereye gittiğinin hesabını yapıyor mu? Nereye gidiyor bu oylar? Terör örgütü PKK'ya. İşte 31 Mart adeta bir Osmanlı tokadının sandıkta vurulmasıdır.
PENSİLVANYA ve bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla çevirdikleri tezgahlar, girdikleri işbirlikleri artık aleniyet kazandı. Seçim sloganlarını Pensilvanya belirliyor, aday listelerine Kandil'den müdahale ediliyor. Bölücü örgütün siyasi uzantıları da bunların seçim çalışmalarını yürütüyor. CHP, tarihinin hiçbir döneminde bu derece kötü yönetilmemiştir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan: Sloganları Pensilvanya’dan
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri