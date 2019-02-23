Başkan Erdoğan: Sloganları Pensilvanya’dan

Recep Tayyip Erdoğan , dün Muğla 'ya gitti. Kışla Gençlik Merkezi ve Fethiye Beşkaza Meydanı'nda halka hitap etti. Erdoğan, özetle şunları söyledi:illet ittifakına ders vermek için 31 Mart 'ı iple çeken bir Fethiye görüyorum. 31 Mart akşamı zafer Cumhur İttifakı'nındır.rotamız, istikametimiz belli. 3-5 oy alma adına lobiler karşısında eğilmedik. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te inlerine girdik, Kandil'de inlerine girdik. Biz kovaladık onlar kaçtı veya yok ettik. Memleketi terör örgütlerinden kurtardık, kurtarıyoruz. FETÖ kaçtı biz kovaladık. Yakaladıklarımızı da cezaevine yerleştirdik.

CHP kimle işbirliği yapıyor. HDP, PKK terör örgütünün siyasi uzantısı. CHP'ye oy verecek kardeşlerimin oyunun nereye gittiğinin hesabını yapıyor mu? Nereye gidiyor bu oylar? Terör örgütü PKK'ya. İşte 31 Mart adeta bir Osmanlı tokadının sandıkta vurulmasıdır.ve bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla çevirdikleri tezgahlar, girdikleri işbirlikleri artık aleniyet kazandı. Seçim sloganlarını Pensilvanya belirliyor, aday listelerine Kandil'den müdahale ediliyor. Bölücü örgütün siyasi uzantıları da bunların seçim çalışmalarını yürütüyor. CHP, tarihinin hiçbir döneminde bu derece kötü yönetilmemiştir.