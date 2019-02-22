Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da Kışla Gençlik Merkezi'nde düzenlenen mitingde konuştu. Başkan Erdoğan, "Şimdi buradan müjdesini veriyorum, Muğla'nın 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Sandras içme suyu projesine bu yıl başlıyoruz" dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

BODRUM'U YILLARDIR SEL ALIP GÖTÜRÜYOR

Yıllar yılı Muğla'yı CHP zihniyeti yönetti mi, ne yaptılar? Ne olur artık benim milletim bu CHP zihniyetine şu sandıkta dersini versin. Bodrum'u yıllardır sel alıp götürüyor. Her türlü rezillik orada. Hiçbir altyapı yok. Artık bu işi bitirelim diyoruz, 37 gün kaldı.

DERVİŞİN FİKRİ NEYSE ZİKRİ DE O OLUR DERLER

Ben Kıraathane diyorum CHP'liler ne anlıyor kumarhane. Bunlar tabi yatıp kalkıp kumarla meşguller. Kıraathane nedir diye sorsan bilmezler. Kıraathane okuma evidir. Bu kıraathanede çay, simit, kek, pasta bunlar olacak ve her türlü hizmet olacak. Benim gençlerim oraya gelecekler hem derslerini çalışacak hem de orada çaylarını, kahvelerini içmek suretiyle benim ne devletim varmış benim ne belediyem varmış diyecek. İşte biz hizmet belediyeciliği diyoruz.

BÖYLE DEVAM EDERSE DİNLEMEYİZ VURUR GEÇERİZ

Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, şehit yakınlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize 1,1 katrilyon lira destek verdik. Sağlıkta 500 yataklı Muğla Devlet Hastanesi'nin de aralarında bulunduğu 10'u hastane olmak üzere toplam 33 tesisi şehrimize kazandırdık. Biz Milas'taki hastaneyi bitirmek üzereyiz. Büyükşehir belediyesi bağlantı yolunu yapmamakta ısrar ediyor. Böyle devam ederse dinlemeyiz vurur geçeriz. Muğla'da 3 bin 320 konut projesini hayata geçirdik. İmar Barışı ile toplam 321 bin Muğlalı vatandaşımızın sorununu çözdük.

MÜJDEYİ VERDİ: MUĞLA'NIN 2050 YILINA KADAR...

İçme suyu belediyelerin işidir. Baktık CHP'li belediyelerden ses çıkmıyor. Hemen DSİ'yi devreye soktuk. Muğla'nın 2050 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak Sandras içme suyu projesine bu yıl başlıyoruz.