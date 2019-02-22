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  • 22.02.2019 19:47
  • Son Güncelleme: 22.02.2019 19:49

Flaş açıklama! " kullanımı..."

Çevre ve , kullanımının azaltılmasına ilişkin, "Yılbaşı itibarıyla kişi başı 440 olan kullanım sayısı, şu an yüzde 70'e varan oranda azalmış durumda. Hedefimiz yüzde 90 oranında plastik poşet kullanımını azaltmak ve kişi başı 40 adede kadar düşürmek." ifadesini kullandı.

Flaş açıklama! Plastik poşet kullanımı...

Çevre ve Bolu'da açıklamlarda bulundu.Kurum, partisinin çalışmaları kapsamında Caddesi'ndeki iş yerlerini ziyaret etti.

AK Parti Bolu İl Başkanlığı tarafından bölgede kurulan seçim çadırını da ziyaret eden Kurum, burada vatandaşlara bez torba dağıttı.

"YÜZDE 70 AZALMIŞ DURUMDA"
Kurum, bez torba dağıtımının ardından yaptığı açıklamada, lerin yıl başından itibaren ücretli hale getirildiğini anımsatarak, "Uygulama tüm 'de zorunlu hale geldi ve yaygınlaştı. Vatandaşımıza bu duyarlı davranıştan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yılbaşı itibarıyla kişi başı 440 olan kullanım sayısı, şu an yüzde 70'e varan oranda azalmış durumda. Hedefimiz yüzde 90 oranında plastik poşet kullanımını azaltmak ve kişi başı 40 adede kadar düşürmek. Bu sayede hem çevremizi hem de doğamızı korumuş olacağız." diye konuştu.

Bu uygulamanın 2023 yılına gelindiğinde, 'ın eşi tarafından başlatılan "Sıfır Atık" projesiyle pekiştirileceğini anlatan Kurum, "Bunların kullanım sayısını azaltacağız. 2021 yılına girdiğimizde depozito uygulamamız başlayacak. Artık şehir meydanlarında, plastik, cam, metal şişelerimizi atacağımız ve geri dönüşümünden de kontör yükleyeceğimiz, belediye otobüs araçlarımıza bilet ve para olarak bize geri dönecek uygulamaları da yaygınlaştıracağız." ifadelerini kullandı.

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