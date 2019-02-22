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Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bodrum'de halka hitap ediyor...

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları:

Bu CHP'den bir şey olöaz. CHP demek çöp, çukur, çamur demektir. CHP demek yasaklar demektir, yoksulluk demektir. Yağ kuyrukları benzimn kuyrukları yaşadık. Bizim kuyruklar yokluk kuyruğu değil, bizim kuyruklar varlık kuyruğu. Tanzim satışlarını kurduk, bizimle anlaşan belediyelere getirdik dağıtımını yaptık, fiyatlar yarı yarıya indi. Burada CHP belediyesi var onlar bizimle yardımlaşmaya girmiyor ki. Vakit daralıyor. Zaman kaybetmeyelim.