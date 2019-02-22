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  • Son Güncelleme: 22.02.2019 20:45

Son dakika: Başkanı açıkladı: Kredi kartı, ihtiyaç ve taşıt kredileri...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu () Başkanı , "Kredi kartlarında taksit sınırı ve bireysel tüketici kredilerinde vade uzatımı yönünde çalışma yapıyoruz." açıklamasında bulundu. Akben, "İhtiyaç kredilerinde vade 36 aydan 60 aya çıkacak." ifadelerini kullandı.

BDDK'dan flaş ihtiyaç kredisi açıklaması!

BDDK Başkanı Akben'in açıklamaları şöyle:

Kredi kartlarında taksit sınırı ve bireysel tüketici kredilerinde vade uzatımı yönünde çalışma yapıyoruz.

İhtiyaç kredilerinde vade 36 aydan 60 aya çıkacak.

Fiyatı 120 bin TL'ye kadar olan taşıt alımı amacıyla kullandırılacak kredilerde vade 48 aydan 60 aya yükselecek.

Seyahat acenteleri ile ilgili yurt içi harcamalarda taksit sınırı 9 aydan 12 aya çıkacak.

Ayrıntılar geliyor...

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