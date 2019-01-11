Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Türkiye'deki tüm belediyelere genelge gönderdi. Belediyelerce, plastik poşetlerin yaygın kullanıldığı yerlerde vatandaşların bez torba, file gibi alternatif malzemelere kolay erişebilmesi sağlanacak.

BAŞKAN ERDOĞAN: PROMOSYON OLARAK DAĞITACAĞIZ

İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu seçimlerde biz bez torbalar ve kenevirden yapılmış olan filelerle meydanlarda olacağız. Milyonlarca bez torba ve fileyi hazırlıyoruz, bu kampanyada milletimize promosyon olarak dağıtacağız. Ana muhalefet varsın naylon poşet dağıtıversin. Kim çevreci, millet görecek" dedi.