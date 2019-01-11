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  • 11.01.2019 15:20
  • Son Güncelleme: 11.01.2019 15:27

Son dakika: 'dan genelgesi

imzasıyla kullanımının azaltılması için yerel yönetimlere genelge gönderildi.

Bakanlıktan plastik poşet genelgesi

, Türkiye'deki tüm belediyelere genelge gönderdi. Belediyelerce, lerin yaygın kullanıldığı yerlerde vatandaşların bez torba, file gibi alternatif malzemelere kolay erişebilmesi sağlanacak.

BAŞKAN ERDOĞAN: PROMOSYON OLARAK DAĞITACAĞIZ

İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu seçimlerde biz bez torbalar ve kenevirden yapılmış olan filelerle meydanlarda olacağız. Milyonlarca bez torba ve fileyi hazırlıyoruz, bu kampanyada milletimize promosyon olarak dağıtacağız. Ana muhalefet varsın naylon poşet dağıtıversin. Kim çevreci, millet görecek" dedi.

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