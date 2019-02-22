Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgiye göre Malatya'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi söz konusu depreme ilişkin bilgileri Twitter hesabı üzerinden duyurdu.
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ÇANAKKALE'DE DE DEPREM OLMUŞTU
Geçtiğimiz günlerde de Çanakkale Ayvacık'ta deprem olmuş ve bölgedeki bazı yapılar yıkılmıştı. Olayda can kaybı yaşanmamıştı.
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