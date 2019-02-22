Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 22.02.2019 21:43
  • Son Güncelleme: 22.02.2019 21:43

Malatya'da korkutan ! Kandilli Rasathanesi son dakika depremler...

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Malatya'da 3.6 büyüklüğünde bir meydana geldi.

Malatya'da korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgiye göre Malatya'da 3.6 büyüklüğünde bir meydana geldi. Kandilli Rasathanesi söz konusu depreme ilişkin bilgileri Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ÇANAKKALE'DE DE DEPREM OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde de Çanakkale Ayvacık'ta deprem olmuş ve bölgedeki bazı yapılar yıkılmıştı. Olayda can kaybı yaşanmamıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriMalatya'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi son dakika depremler...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar