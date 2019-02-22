Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 22.02.2019 21:00
  • Son Güncelleme: 22.02.2019 21:01

Deniz ulaşımına fırtına engeli

Son dakika... 'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. İşte iptal edilen seferler...

Deniz ulaşımına fırtına engeli

Alınan bilgiye göre, Marmara'nın bir bölümü ile 'de etkili olması beklenen fırtınanedeniyle Kabatepe-Gökçeada seferlerinde aksama yaşanıyor. Fırtına nedeniyle yarın yapılacak seferlerin tümü iptal edildi.

ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini açıkladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriDeniz ulaşımına fırtına engeli
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar