Deniz ulaşımına fırtına engeli

Alınan bilgiye göre, Marmara'nın bir bölümü ile Kuzey Ege'de etkili olması beklenen fırtınanedeniyle Kabatepe-Gökçeada seferlerinde aksama yaşanıyor. Fırtına nedeniyle yarın yapılacak seferlerin tümü iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini açıkladı.