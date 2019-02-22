Deniz ulaşımına fırtına engeli

Alınan bilgiye göre, Marmara'nın bir bölümü ile Kuzey Ege'de etkili olması beklenen fırtınanedeniyle Kabatepe-Gökçeada seferlerinde aksama yaşanıyor. Fırtına nedeniyle yarın yapılacak seferlerin tümü iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini açıkladı.
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