Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni askerlik sistemine ilişkin açıklamalarının ardından vatandaşlar yeni askerlik sistemiyle ilgili araştırma yapıyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının hemen ardından vatandaşlar 'tek tip askerlik' konusuna ilişkin detayları merak ediyor. Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek ve askerlik süresi düşecek mi soruları merak edilenler arasında ön plana çıkıyor. Yeni askerlik sistemine dair merak edilen tüm detayları haberimizde sizin için derledik. İşte merak edilen detaylar...

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Yeni askerlik sistemi gündemin önemli maddelerinden birisi oldu. Peki, yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Yeni sistemin ne zaman yürürlüğe gireceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YENİ ASKERLİK SİSTEMİ AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan yeni askerlik sistemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan bedelli askerlikle ilgili belirsizliklerin ortadan kalkacağını belirterek şunları söyledi:

"Ülkemiz bölgesinin ve dünyanın en büyük ordularından birine sahiptir. Kurumlarımız çalışmalarını yapıp bir taslak ortaya çıkardılar. Şimdi bu çalışmayı milletimizle paylaşmak istiyorum. Yeni sistemde lisans ve lisansüstü için ordu ihtiyacına göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek subaylık devam ediyor. 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunları için ise yine, burada yeni bir adım atıyoruz, ihtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz. Yedek subaylık ve yedek astsubaylık görevlerini yerine getirenlere 2 aylık eğitimleri döneminde harçlık verilecek. 10 aylık kıta görevlerinde ise maaş ödenecek. Lise ve altı mezunları için 6 ay artı 6 ay askerlik uygulaması getiriyoruz. Bir aylık eğitimini tamamlayıp beş aylık kıta hizmetini bitirerek ilk 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecekler. Şayet askerliğe devam etmeyi tercih ederlerse 6 ay süreyle maaşlı olarak görev yapacaklar."