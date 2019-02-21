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  • Son Güncelleme: 21.02.2019 14:12

aylar sonra ilk kez Meclis'te

2017 yılının Ekim ayında geçirdiği rahatsızlık sonucu uzun bir süre tedavi gören milletvekili , yemin etmek için Meclis'e geldi.

Antalya Milletvekili Baykal, sağlık sorunları nedeniyle ertelenen milletvekili yemin töreni bugün gerçekleşti.

Baykal toplantı açılışından yaklaşık 15 dakika önce yemin töreni provası için salona geldi. Baykal bu sırada 'de görüntülendi.

TBMM Başkan vekili Levent Gök'ün yönettiği oturumda milletvekillerinin alkışları eşliğinde kürsüye gelerek yemin etti.

Yemin törenini ardından siyasi parti temsilcileri Baykal'a hoş geldin ve geçmiş olsun konuşması yaptı.


*İŞTE O ANLAR

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